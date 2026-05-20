Bal des pompiers de La Ciotat et Ceyreste Esplanade Langlois La Ciotat
Bal des pompiers de La Ciotat et Ceyreste Esplanade Langlois La Ciotat samedi 18 juillet 2026.
La Ciotat
Bal des pompiers de La Ciotat et Ceyreste
Samedi 18 juillet 2026 de 19h à 2h. Esplanade Langlois Avenue Franklin Roosevelt La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18 02:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Les pompiers de La Ciotat Ceyreste vous attendent nombreuses et nombreux pour une soirée de fête, de partage et de joie.
Venez vivre une soirée unique au bord de la mer sur l’esplanade Langlois !
Animation et ambiance garanties avec DJ, boissons fraîches, food truck et vue imprenable sur la mer et le coucher de soleil.
Une tenue et un comportement corrects sont exigés. L’organisation se réserve le droit d’entrée. .
Esplanade Langlois Avenue Franklin Roosevelt La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact.asplcicey@gmail.com
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English :
The La Ciotat Ceyreste fire brigade is looking forward to welcoming you in large numbers for an evening of celebration, sharing and joy.
Come and enjoy a unique evening by the sea on the Langlois esplanade!
L’événement Bal des pompiers de La Ciotat et Ceyreste La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de La Ciotat
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