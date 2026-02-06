31ème randonnée Loire et Patrimoine

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : 2026-04-05

Début : 2026-04-05 08:00:00

fin : 2026-04-05 15:00:00

Date(s) :

2026-04-05

4 circuits sont proposés pour les marcheurs de 8 à 20 kilomètres, afin de découvrir les bords de Loire de Trèves-Cunault et le patrimoine architectural de la commune.

Pour les vététistes, 3 circuits de 20, 35, et 50 kilomètres empruntant des voies très variées sur le coteau, les bois et les bords de Loire.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 5 avril 2026 de 8h à 15h. .

Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 38 67 48 57 comitefetescunault@gmail.com

English :

there are 4 circuits for walkers, ranging from 8 to 20 kilometers, to discover the banks of the Loire in Trèves-Cunault and the town’s architectural heritage.

