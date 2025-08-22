Circuit de randonnée Entre vigne et forêt Variante Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Circuit de randonnée Entre vigne et forêt Variante

Circuit de randonnée Entre vigne et forêt Variante 49350 Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Distance : 8100.0

Parcours légèrement vallonné qui serpente entre vignes et bois. Ce circuit est une version plus courte du sentier Entre vigne et forêt , long de 12,4 km.

https://www.ot-saumur.fr/ +33 2 41 40 20 60

English :

A gently undulating trail winding through vineyards and woods. This circuit is a shorter version of the 12.4 km Between vine and forest trail.

Deutsch :

Leicht hügelige Strecke, die sich zwischen Weinbergen und Wäldern schlängelt. Dieser Rundweg ist eine kürzere Version des 12,4 km langen Pfades Zwischen Weinbergen und Wald .

Italiano :

Un percorso dolcemente ondulato che si snoda tra vigneti e boschi. Questo percorso è una versione più breve del percorso di 12,4 km Tra vite e bosco .

Español :

Una ruta suavemente ondulada que serpentea entre viñedos y bosques. Esta ruta es una versión más corta de la ruta Entre viñedos y bosques , de 12,4 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-12 par Anjou tourime