31ème rencontre nationale des 2CV Clubs de France à Villiers-sur-Loir, Plan d’eau de Villiers, Villiers-sur-Loir

31ème rencontre nationale des 2CV Clubs de France à Villiers-sur-Loir 14 – 16 mai Plan d’eau de Villiers Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T00:00:00+02:00 – 2026-05-14T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-16T00:00:00+02:00 – 2026-05-16T23:59:00+02:00

En mai 2026, Villiers-sur-Loir accueillera le grand rassemblement national de 2CV. Un week-end 100 % festif vous attend ! 31ème rencontre nationale des 2CV Clubs de France à Villiers-sur-Loir. Passionnés, collectionneurs et curieux se retrouveront pour célébrer cette voiture mythique dans une ambiance conviviale, entre expositions, animations et moments de partage autour de la célèbre “deudeuche”. Un rendez-vous incontournable pour les amoureux de l’automobile et du patrimoine ! Programme complet sur le site des organisateurs.

Plan d’eau de Villiers 41100 Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

En mai 2026, Villiers-sur-Loir accueillera le grand rassemblement national de 2CV. Un week-end 100 % festif vous attend ! 31ème rencontre nationale des 2CV Clubs de France à Villiers-sur-Loir. Passion Exposition