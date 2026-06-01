Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

34 ème édition du Courliton Courlay

34 ème édition du Courliton Courlay

34 ème édition du Courliton Courlay dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Plan d'eau

Ville : 79440 Courlay

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : 30 30 Tarif de base plein tarif

Courlay

34 ème édition du Courliton

Plan d’eau Courlay Deux-Sèvres

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

34 ème édition du Courliton.
C’est une course atypique et originale qui regroupe 3 sports la course à pied (+cani cross pour les adeptes), l »équitation et le VTT.
Venez arpenter les chemins du bocage sur une distance de 10 kms environ pour les coureurs (ouvert au cani cross) et cavaliers et 17 à 25 kms pour le VTT.
Buvette et Restauration sur place.   .

Plan d’eau Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 92 38 26  caduc.coraline@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 34 ème édition du Courliton

L’événement 34 ème édition du Courliton Courlay a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Bocage Bressuirais

À voir aussi à Courlay (Deux-Sèvres)