34 ème édition du Courliton Courlay
34 ème édition du Courliton Courlay dimanche 21 juin 2026.
Courlay
34 ème édition du Courliton
Plan d’eau Courlay Deux-Sèvres
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 07:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
34 ème édition du Courliton.
C’est une course atypique et originale qui regroupe 3 sports la course à pied (+cani cross pour les adeptes), l »équitation et le VTT.
Venez arpenter les chemins du bocage sur une distance de 10 kms environ pour les coureurs (ouvert au cani cross) et cavaliers et 17 à 25 kms pour le VTT.
Buvette et Restauration sur place. .
Plan d’eau Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 92 38 26 caduc.coraline@hotmail.fr
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English : 34 ème édition du Courliton
L’événement 34 ème édition du Courliton Courlay a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Bocage Bressuirais
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