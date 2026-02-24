La Tour Nivelle Jeu d’enquête: Le crime étrange de Lise Balzan Courlay

La Tour Nivelle Jeu d’enquête: Le crime étrange de Lise Balzan

La Tour Nivelle Courlay Deux-Sèvres

2026-07-16

2026-07-16

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Enquêtez au musée !

Ce jeu enquête est inspiré du roman Le crime étrange de Lise Balzan d'Ernest Pérochon. Un corps a été trouvé. Un meurtre a été commis? Pourquoi ? Par qui et comment ? C'est en répondant correctement aux énigmes que vous pourrez résoudre le mystère ! À partir de 10 ans.

La Tour Nivelle Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 29 37 tournivelle@wanadoo.fr

