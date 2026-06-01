Visite autonome du musée, Maison littéraire Ernest Pérochon – Musée d’école de la Tour Nivelle, Courlay

Visite autonome du musée 19 et 20 septembre Maison littéraire Ernest Pérochon – Musée d’école de la Tour Nivelle Deux-Sèvres

5€ Adulte / Gratuit jusqu’à 17 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Les visiteurs passionnés de patrimoine pourront profiter d’un programme varié.

Samedi et dimanche, les salles du musée seront accessibles à tous pour découvrir les deux bâtiments qui constituaient autrefois l’école de La Tour Nivelle.

Une exposition permanente est consacrée à l’écrivain Ernest Pérochon. Le logement de fonction, reconstitué, permet de se plonger dans le quotidien d’autrefois. Une exposition temporaire, intitulée « La Tour Nivelle, de l’école au musée », est reconduite en 2026 à l’occasion des 141 ans de l’école.

Maison littéraire Ernest Pérochon – Musée d’école de la Tour Nivelle La tour Nivelle, 79440 Courlay Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 80 29 37 http://www.tournivelle.fr Ancienne école de hameau où Ernest Pérochon effectua ses classes primaires. Elle permet de faire revivre la mémoire locale et d’organiser des événements liés à l’école sous tous ses aspects. Cette école de hameau construite en 1885, s’anime pour faire redécouvrir l’école de la IIIe République.

Les visiteurs passionnés de patrimoine pourront profiter d’un programme varié.

©Office de Tourisme du Bocage Bressuirais