Animation dans la classe 1900, Maison littéraire Ernest Pérochon – Musée d’école de la Tour Nivelle, Courlay

Animation dans la classe 1900 19 et 20 septembre Maison littéraire Ernest Pérochon – Musée d’école de la Tour Nivelle Deux-Sèvres

5€ par adulte. Gratuit jusqu’à 17 ans. 45 places assises maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:15:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’institutrice vous attend sous le préau pour évoquer l’école au début du XXe siècle.

Après un passage au vestiaire pour revêtir la blouse de l’écolier, vérification des mains obligatoire. Les élèves du jour entreront ensuite en classe sous l’œil attentif de l’institutrice.

Au programme : morale et dictée au porte-plume, sans oublier les récompenses pour les plus méritants et les punitions pour les plus bavards.

Maison littéraire Ernest Pérochon – Musée d’école de la Tour Nivelle La tour Nivelle, 79440 Courlay Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 80 29 37 http://www.tournivelle.fr Ancienne école de hameau où Ernest Pérochon effectua ses classes primaires. Elle permet de faire revivre la mémoire locale et d’organiser des événements liés à l’école sous tous ses aspects. Cette école de hameau construite en 1885, s’anime pour faire redécouvrir l’école de la IIIe République.

L’institutrice vous attend sous le préau pour évoquer l’école au début du XXe siècle.

©La Tour Nivelle