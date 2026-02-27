Courlay

La Tour Nivelle Atelier sac de billes

La Tour Nivelle Courlay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Jeu préféré des petits écoliers de toutes générations, les billes animaient et animent encore parfois les cours de récréation. La concentration était de mise pour gagner la partie et espérer remplir ses poches des précieuses billes ! Les poches trop remplies des gagnants, finissaient parfois par céder sous le poids ! Pour éviter ce genre de petit tracas, les enfants pouvaient se confectionner de petits sacs qui renfermaient leur précieux butin.

Lors de cet atelier, selon l’âge des enfants, ils pourront confectionner leur petit sac et y ranger leurs billes ou autres petits trésors de leur choix.

Atelier pour enfants, accessible à partir de 5 ans accompagné d’un adulte. Réservation conseillée. .

La Tour Nivelle Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 29 37 tournivelle@wanadoo.fr

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English : La Tour Nivelle Atelier sac de billes

L’événement La Tour Nivelle Atelier sac de billes Courlay a été mis à jour le 2026-02-27 par OT Bocage Bressuirais