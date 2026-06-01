Calligraphie sur marque-page, Maison littéraire Ernest Pérochon – Musée d’école de la Tour Nivelle, Courlay

Calligraphie sur marque-page 19 et 20 septembre Maison littéraire Ernest Pérochon – Musée d’école de la Tour Nivelle Deux-Sèvres

5€ par adulte, gratuit jusqu’à 17 ans. 20 places maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Le samedi à 17 h, les visiteurs pourront participer à l’atelier « Calligraphie sur marque-page », à partir de 8 ans.

Petits et grands seront initiés à la calligraphie. Ils s’entraîneront à écrire un mot en lettres gothiques, à l’encre violette et à la plume biseautée, puis reproduiront leur réalisation sur un marque-page.

20 places maximum.

Le même atelier est proposé le dimanche à 16 h. Durée : 45 minutes.

Maison littéraire Ernest Pérochon – Musée d’école de la Tour Nivelle La tour Nivelle, 79440 Courlay Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 80 29 37 http://www.tournivelle.fr Ancienne école de hameau où Ernest Pérochon effectua ses classes primaires. Elle permet de faire revivre la mémoire locale et d’organiser des événements liés à l’école sous tous ses aspects. Cette école de hameau construite en 1885, s’anime pour faire redécouvrir l’école de la IIIe République.

Le samedi à 17 h, les visiteurs pourront participer à l’atelier « Calligraphie sur marque-page », à partir de 8 ans.

©La Tour Nivelle