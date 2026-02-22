Halloween La Tour Nivelle Jeu de piste Halloween Paul à l’école de l’étrange Courlay

Halloween La Tour Nivelle Jeu de piste Halloween Paul à l’école de l’étrange

La Tour Nivelle Courlay Deux-Sèvres

Jeu de piste La folle journée de Paul pour découvrir la vie d’un écolier en 1900 tout en s’amusant !

Jeu proposé aux familles, accessible à partir de 5 ans. Durée 1 h 30.

Venez déguisés! .

La Tour Nivelle Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 29 37 tournivelle@wanadoo.fr

English : Halloween La Tour Nivelle Jeu de piste Halloween Paul à l’école de l’étrange

