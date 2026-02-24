Halloween La Tour Nivelle Atelier les pompons d’Halloween Courlay
Halloween La Tour Nivelle Atelier les pompons d’Halloween Courlay mercredi 28 octobre 2026.
La Tour Nivelle Courlay Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-10-28
fin : 2026-10-28
2026-10-28
Visite animée de la salle de classe à 14 h 30, suivie de l’atelier Les pompons d’Halloween s’emmêlent ! pour les enfants à partir de 6 ans.
Les enfants fabriqueront un pompon en lien avec Halloween. Au choix citrouille, fantôme ou araignée qu’ils pourront accrocher de retour chez eux. .
La Tour Nivelle Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 29 37 tournivelle@wanadoo.fr
