Halloween La Tour Nivelle Atelier les pompons d’Halloween Courlay

La Tour Nivelle Courlay Deux-Sèvres

2026-10-28

fin : 2026-10-28

2026-10-28

Visite animée de la salle de classe à 14 h 30, suivie de l’atelier Les pompons d’Halloween s’emmêlent ! pour les enfants à partir de 6 ans.

Les enfants fabriqueront un pompon en lien avec Halloween. Au choix citrouille, fantôme ou araignée qu’ils pourront accrocher de retour chez eux. .

La Tour Nivelle Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

