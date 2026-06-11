Fête d’été Courlay Les Courlipiades Courlay
Fête d’été Courlay Les Courlipiades Courlay samedi 4 juillet 2026.
Courlay
Fête d’été Courlay Les Courlipiades
Plan d’eau Courlay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 02:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez assister à notre 2ème édition des Coulipiades jeux par équipe toute l’après-midi. Le soir, venez à notre traditionnel Moules-Frites . Des grillades sont proposées à ceux qui n’aiment pas les moules.
Le repas est servi à partir de 19h00.
Le repas sera animé par une banda et la soirée sera clôturée par un DJ. .
Plan d’eau Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 82 32 20 courlayanimations79440@gmail.com
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English : Fête d’été Courlay Les Courlipiades
L’événement Fête d’été Courlay Les Courlipiades Courlay a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Bocage Bressuirais
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