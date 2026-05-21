Chaillac

34ème Salon des minéraux, fossiles, pierres taillées et exposition

Rue de la Poste Chaillac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Week-end autour des minéraux rappelant le passé minier de Chaillac avec visite du musée et exposition sur les potiers de la terre, des minéraux à la céramique .

Pendant 2 jours les merveilles de la nature minéraux et fossiles cohabiteront avec les pierres taillées, bijoux… (épidotes du Mali, apophyllites, ou stilbites d’Inde, amethystes du Brésil mais aussi ammonites, oursins, trilobites des témoins du passé qui devraient intéresser beaucoup de jeunes. Présence de plus de 20 exposants.

Animations (jeu de piste et cadeau gratuit pour les enfants de 12 ans), tombola, buvette et restauration sur place. .

Rue de la Poste Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire minerauxchaillac@orange.fr

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English :

Weekend around minerals reminding the mining past of Chaillac with visit of the museum and exhibition on green energies.

L’événement 34ème Salon des minéraux, fossiles, pierres taillées et exposition Chaillac a été mis à jour le 2026-05-21 par Destination Brenne