Les faïences de Milloux Chaillac

Les faïences de Milloux

3, rue du Pissepot Chaillac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Découverte du savoir-faire de Fabrice qui modèle en objets d’art ou utilitaires, la terre rouge de son village. Atelier en fin de visite.

Fort d’un parcours à la Manufacture de Sèvres en tant que calibreur et technicien d’art, Fabrice Becquet s’est installé en 2020 en Brenne. Sa méthode de travail repose sur une maîtrise précise des différentes étapes de la fabrication céramique, de l’extraction de l’argile rouge de Milloux (chez son voisin agriculteur), à la création de gabarits, patrons et moules en plâtre jusqu’au processus de cuisson et à l’émaillage.

Découvrons son approche artisanale et rigoureuse qui lui permet de créer des pièces uniques, alliant tradition et innovation. La visite se terminera par un petit atelier de modelage et/ou du moulage. ©office de tourisme Le Blanc. .

3, rue du Pissepot Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr

English :

Discover Fabrice’s skills as he shapes the red clay of his village into art and utility objects. Workshop at end of visit.

