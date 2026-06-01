40 ans de l’EIDM du Blanc, concert de l’ensemble vocal Chaillac
40 ans de l’EIDM du Blanc, concert de l’ensemble vocal Chaillac samedi 13 juin 2026.
Chaillac
40 ans de l’EIDM du Blanc, concert de l’ensemble vocal
Place de l’Eglise Chaillac Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’ensemble vocal du Blanc s’apprête à fêter les 40 ans de l’école municipale de musique en rendant hommage au compositeur estonien Arvo Pärt, dont on célèbre les 90 ans.
Trois oeuvres pour choeur et orgue d’Arvo Pärt Salve Regina, The Beatitudes, Littlemore Tractus. Joué dans le monde entier, Arvo Pärt est devenu un des grands compositeurs vocaux de notre temps. Son style, le tintinnabuli , qui donne à sa musique un caratère épuré et une sensation de simplicité, a emprunté son nom au son dont il s’inspire la clochette.
Pour les aguerris
Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré
Oeuvres pour orgue de Bach, Brahms
Organiste Pierre-Luc Landais, pianiste accompagnateur au conservatoire de Châteauroux
Direction Grégoire Peyriot
Samedi 13 Juin, 20h30, Eglise St Pierre à Chaillac
Dimanche 14 Juin, 18h, Eglise St Génitour au Blanc .
Place de l’Eglise Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 36 84 emm@ville-leblanc.fr
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English :
Auditions at the municipal music and dance school.
L’événement 40 ans de l’EIDM du Blanc, concert de l’ensemble vocal Chaillac a été mis à jour le 2026-06-01 par Destination Brenne
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