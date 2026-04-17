La guerre de 100 ans contée par un anglais amical Chaillac
La guerre de 100 ans contée par un anglais amical Chaillac dimanche 2 août 2026.
Chaillac
La guerre de 100 ans contée par un anglais amical
Seillant Chaillac Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02 10:00:00
fin : 2026-08-02 12:30:00
Date(s) :
2026-08-02
Redécouvrons l’histoire de la guerre de Cent Ans au travers des vestiges de cette époque.
La Guerre de Cent Ans a profondément marqué notre territoire. Samuel, votre Anglais amical , nous plonge dans les batailles qui ont jalonné ce conflit entre la France et l’Angleterre, tout en découvrant les vestiges encore visibles aujourd’hui. 5 .
Seillant Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr
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English :
Rediscover the history of the Hundred Years’ War through the vestiges of that era.
L’événement La guerre de 100 ans contée par un anglais amical Chaillac a été mis à jour le 2026-04-17 par Destination Brenne
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