Fête du Lac Chaillac
Fête du Lac Chaillac samedi 1 août 2026.
Chaillac
Fête du Lac
Route de Tilly Chaillac Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
La Mairie de Chaillac vous convie à la traditionnelle fête du Lac ! Cette année, des animations seront proposées aux visiteurs tout au long de la journée. En soirée, un feu d’artifice clôtureront cette belle fête.
Tout le week-end, une fête foraine sera présente sur le site de la Rochegaudon mais aussi animations diverses: randonnée pédestre (9h), animations, et feu d’artifice. Buvette et restauration sur place.
Une brocante vous attend le dimanche. .
Route de Tilly Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 74 26
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English :
Chaillac Town Hall and local associations invite you to their traditional Lake Festival! This year, visitors will be able to enjoy a variety of activities throughout the day. In the evening, fireworks will bring the festivities to a close.
L’événement Fête du Lac Chaillac a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne
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