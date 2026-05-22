Chaillac

Fête du Lac

Route de Tilly Chaillac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

La Mairie de Chaillac vous convie à la traditionnelle fête du Lac ! Cette année, des animations seront proposées aux visiteurs tout au long de la journée. En soirée, un feu d’artifice clôtureront cette belle fête.

Tout le week-end, une fête foraine sera présente sur le site de la Rochegaudon mais aussi animations diverses: randonnée pédestre (9h), animations, et feu d’artifice. Buvette et restauration sur place.

Une brocante vous attend le dimanche. .

Route de Tilly Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 74 26

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English :

Chaillac Town Hall and local associations invite you to their traditional Lake Festival! This year, visitors will be able to enjoy a variety of activities throughout the day. In the evening, fireworks will bring the festivities to a close.

L’événement Fête du Lac Chaillac a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne