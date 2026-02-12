Exposition T-rex

2 Rue de la Touche Chaillac Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-30 09:00:00

fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Exposition temporaire au musée de la minéralogie et de la mine de Chaillac, La vie, l’évolution de deux milliards d’années à la disparition des dinosaures

UN T-REX vous y accueillera.

L’exposition vous entraine très loin dans le passé entre 600 millions d’années, à une époque où la vie animale est encore en train de s’inventer. Pour des animaux dont les fossiles sont très rares, des modèles en céramique sont présentés Les vitrines présentent des fossiles emblématiques. L’exposition invite ainsi à découvrir un monde disparu, à la frontière entre science et imaginaire. 2 .

2 Rue de la Touche Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 67 25 minerauxchaillac@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Temporary exhibition at the Musée de la Minéralogie et de la Mine in Chaillac.

L’événement Exposition T-rex Chaillac a été mis à jour le 2026-02-12 par Destination Brenne