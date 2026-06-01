Chaillac

40 ans de l’EIDM du Blanc, concert de l’ensemble vocal

6 rue de l’Eglise Chaillac Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14 18:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

L’ensemble vocal du Blanc s’apprête à fêter les 40 ans de l’école municipale de musique en rendant hommage au compositeur estonien Arvo Pärt, dont on célèbre les 90 ans.

Trois oeuvres pour choeur et orgue d’Arvo Pärt Salve Regina, The Beatitudes, Littlemore Tractus. Joué dans le monde entier, Arvo Pärt est devenu un des grands compositeurs vocaux de notre temps. Son style, le tintinnabuli , qui donne à sa musique un caratère épuré et une sensation de simplicité, a emprunté son nom au son dont il s’inspire la clochette.

Pour les aguerris

Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré

Oeuvres pour orgue de Bach, Brahms

Organiste Pierre-Luc Landais, pianiste accompagnateur au conservatoire de Châteauroux

Direction Grégoire Peyriot

Samedi 13 Juin, 20h30, Eglise St Pierre à Chaillac

Dimanche 14 Juin, 18h, Eglise St Génitour au Blanc .

6 rue de l’Eglise Chaillac 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 36 84 emm@ville-leblanc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ensemble Vocal du Blanc is preparing to celebrate the 40th anniversary of the Ecole Municipale de Musique by paying tribute to Estonian composer Arvo Pärt, who is celebrating his 90th birthday.

L’événement 40 ans de l’EIDM du Blanc, concert de l’ensemble vocal Chaillac a été mis à jour le 2026-06-03 par Destination Brenne