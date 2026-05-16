Pêche à l’écrevisse Chaillac
Pêche à l’écrevisse Chaillac dimanche 5 juillet 2026.
Chaillac
Pêche à l’écrevisse
Seillant Chaillac Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 12:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Initiation à la pêche à l’écrevisse.Familles
Venez découvrir l’initiation à la pêche à l’écrevisse. Sortie gratuite encadrée par un animateur de la Fédération de Pêche. .
Seillant Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 59 69
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English :
Introduction to crayfish fishing.
L’événement Pêche à l’écrevisse Chaillac a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Brenne
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