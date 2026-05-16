Chaillac

Pêche à l’écrevisse

Seillant Chaillac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Initiation à la pêche à l’écrevisse.Familles

Venez découvrir l’initiation à la pêche à l’écrevisse. Sortie gratuite encadrée par un animateur de la Fédération de Pêche. .

Seillant Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 59 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introduction to crayfish fishing.

L’événement Pêche à l’écrevisse Chaillac a été mis à jour le 2026-05-16 par Destination Brenne