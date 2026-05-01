Chaillac

Concours de pêche

Route de Tilly Chaillac Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Concours par équipe

Marathon de pêche par équipe à l’étang de la Rochegaudon à Chaillac .

Route de Tilly Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 14 45 48 22

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English :

Individual competition.

L’événement Concours de pêche Chaillac a été mis à jour le 2026-04-28 par Destination Brenne