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Concours de pêche Chaillac

Concours de pêche Chaillac

Concours de pêche Chaillac samedi 30 mai 2026.

Adresse : Route de Tilly

Ville : 36310 Chaillac

Département : Indre

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Chaillac

Concours de pêche

Route de Tilly Chaillac Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Concours par équipe
Marathon de pêche par équipe à l’étang de la Rochegaudon à Chaillac   .

Route de Tilly Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 14 45 48 22 

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English :

Individual competition.

L’événement Concours de pêche Chaillac a été mis à jour le 2026-04-28 par Destination Brenne

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