Concours de pêche Chaillac
Concours de pêche Chaillac samedi 30 mai 2026.
Chaillac
Concours de pêche
Route de Tilly Chaillac Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Concours par équipe
Marathon de pêche par équipe à l’étang de la Rochegaudon à Chaillac .
Route de Tilly Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 14 45 48 22
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English :
Individual competition.
L’événement Concours de pêche Chaillac a été mis à jour le 2026-04-28 par Destination Brenne
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