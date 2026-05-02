Chaillac

Brocante équestre

3 La Javelotière Chaillac Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Porte ouverte des 10 ans avec braderie, exposants, démonstrations équestres et restauration su place. Vente de matériel d’occasion, animation tout au long de la journée.

Pour les 10 ans, l’association du Domaine de la Javelotière organise une porte ouverte pour trous. Au programme: braderie équestre, , démonstrations, inauguration du nouveau manège, vendre de matériel d’occasion (sellerie, vêtements, chaussures…), exposant: ferronnier, sellerie sur mesure, fabricant d’abris, soin naturel chevaux. Food truck et repas de clôture le soir sur réservation. .

3 La Javelotière Chaillac 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 37 96 75 20 acharret@domainedelajavelotiere.com

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English :

10-year open house with jumble sale, exhibitors, equestrian demonstrations and on-site catering. Sale of second-hand equipment, entertainment throughout the day.

L’événement Brocante équestre Chaillac a été mis à jour le 2026-05-02 par Destination Brenne