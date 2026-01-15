35 ème Festival Lectures sous l’arbre Montée du temple Mazet-Saint-Voy
35 ème Festival Lectures sous l’arbre Montée du temple Mazet-Saint-Voy dimanche 16 août 2026.
35 ème Festival Lectures sous l’arbre
Montée du temple Le Calibert Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-16
Lectures, balades littéraires, stages, expositions, spectacles autour du livre et de la poésie contemporaine.
Montée du temple Le Calibert Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 89 68 29 infos@lectures-sous-larbre.com
English :
Readings, literary walks, workshops, exhibitions and shows based around books and contemporary poetry.
