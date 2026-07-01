35ème édition de la Fête de la science au C2N, Centre de nanosciences et de nanotechnologies – C2N, Palaiseau

Informations pratiques

35ème édition de la Fête de la science au C2N Dimanche 4 octobre, 13h30 Centre de nanosciences et de nanotechnologies – C2N Essonne

Entrée libre, certaines activités inscription sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T13:30:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T13:30:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Glissez-vous au-delà des limites du visible ! Le temps d’une journée exclusive, devenez explorateur de l’infiniment petit. Nos scientifiques et animateurs vous embarquent pour un voyage fascinant au cœur des nanosciences et des nanotechnologies, ces révolutions invisibles qui transforment notre monde. Des panneaux solaires aux ordinateurs quantiques en passant par les puces électroniques, les nanosciences et les nanotechnologies sont présentes dans de nombreuses applications de notre quotidien mais demeurent encore mal connues. Grâce à nos démonstrations en direct, expositions, ateliers, animations avec nos experts, venez décoder les technologies de demain. L’avenir vous attend, et il est microscopique ! venez voyager dans les mystères de l’infiniment petit au-delà ce que l’oeil peut voir.

Porgrammation de l’évènement disponible ici

Centre de nanosciences et de nanotechnologies – C2N 10 boulevard Thomas Gobert 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Lozère Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.c2n.universite-paris-saclay.fr/fr/science-societe/science-societe/35eme-edition-de-la-fete-de-la-science-du-2-au-12-octobre-2026-copy-2/ »}]

L’immensité des possibilités de l’infiniment petit ! Place à la fascination et à l’émerveillement. Rejoignez- nous au C2N dans un cadre exceptionnel de partage de culture scientifique et technique. nanosciences nanotechnologies

@C2N