36ème Edition Rencontres Cinématographique Place Jules Morgan Salon-de-Provence

36ème Edition Rencontres Cinématographique

Du 13/03 au 22/03/2026 tous les jours. Place Jules Morgan Cineplanet Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-13

Les Rencontres Ciné de Salon-de-Provence dévoilent leurs dates pour 2026 !

Suite à une édition 2025 record avec près de 13 800 spectateurs dont 4 080 élèves de la primaire au lycée, toute l’équipe des Rencontres vous souhaite ses vœux chaleureux de paix et d’espoir et vous donne rendez-vous du 13 au 22 mars 2026 pour sa 36ème édition sous le signe de la filiation, de l’amour et de la résistance.



Fidèle à son ADN, le festival privilégie les éclats de rire, l’énergie vitale; la faim de vivre et le désir d’émancipation de ces femmes et de ces hommes du bout du monde.



Et suivez cette héroïne du quotidien, voyagez, et vagabondez en 38 pays avec une soixantaine de longs métrages accompagnés par une vingtaine d’invités et autant de partenaires. Romances, polars, comédies, grandes fresques poétiques ou politiques, 16 Premiers films, 20 Avant-Premières, Ciné goûter, Ciné en faille vont s’enchaîner en près de 170 projections pour jeter des passerelles vers les autres et bâtir des ponts entre les hommes. L’an passé vous étiez 1.3 982 à fouler nos tapis rouges ; cette année, encore, on vous espère en nombre ! .

Place Jules Morgan Cineplanet Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rencontres Ciné de Salon-de-Provence unveils dates for 2026!

L’événement 36ème Edition Rencontres Cinématographique Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de Salon de Provence