36ème Fête de la Transhumance Saint-Étienne-de-Tinée

36ème Fête de la Transhumance

Le village de Saint Etienne de Tinée Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes

Début : 2026-06-06 08:30:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

2026-06-06

Pour la 36ème année les troupeaux et les bergers se donnent rendez-vous au cœur du village pour la plus belle fête pastorale de l’été.



Nombreuses animations pour petits et grands, une ferme pédagogique et des activités ludiques toute la journée dès 9h !

36th Transhumance Festival

For the 36th year, the herds and shepherds meet in the heart of the village for the most beautiful pastoral festival of the summer.



Many activities for young and old, an educational farm and fun activities all day long from 9am!

