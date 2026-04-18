Concert vocal solidaire Saint-Étienne-de-Tinée
Concert vocal solidaire Saint-Étienne-de-Tinée dimanche 24 mai 2026.
Saint-Étienne-de-Tinée
Concert vocal solidaire
Eglise de Saint Etienne de Tinée Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:30:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Concert vocal avec les chorales “Chant’ Ubaye” et “La Chorale de Saint Etienne de Tinée”. Répertoire varié.
Entrée libre au profit de la Recherche Médicale en Ophtalmologie et Retina France.
.
Eglise de Saint Etienne de Tinée Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Solidarity vocal concert
Vocal concert with the choirs “Chant’ Ubaye” and “La Chorale de Saint Etienne de Tinée”
Varied repertoire.
Free admission to benefit medical research in ophthalmology and Retina France.
L’événement Concert vocal solidaire Saint-Étienne-de-Tinée a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
À voir aussi à Saint-Étienne-de-Tinée (Alpes-Maritimes)
- Plantation traditionnelle du Mai Saint-Étienne-de-Tinée 1 mai 2026
- Le Sentier de l’Eau Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes 1 mai 2026
- Fête patronale de la Blache Saint-Étienne-de-Tinée 8 mai 2026
- 36ème Fête de la Transhumance Saint-Étienne-de-Tinée 6 juin 2026
- Feu d’artifices et Bal des pompiers Saint-Étienne-de-Tinée 13 juillet 2026