Saint-Étienne-de-Tinée

Concert vocal solidaire

Eglise de Saint Etienne de Tinée Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:30:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Concert vocal avec les chorales “Chant’ Ubaye” et “La Chorale de Saint Etienne de Tinée”. Répertoire varié.

Entrée libre au profit de la Recherche Médicale en Ophtalmologie et Retina France.

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Eglise de Saint Etienne de Tinée Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96

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English : Solidarity vocal concert

Vocal concert with the choirs “Chant’ Ubaye” and “La Chorale de Saint Etienne de Tinée”

Varied repertoire.

Free admission to benefit medical research in ophthalmology and Retina France.

L’événement Concert vocal solidaire Saint-Étienne-de-Tinée a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur