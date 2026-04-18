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Concert vocal solidaire Saint-Étienne-de-Tinée

Concert vocal solidaire Saint-Étienne-de-Tinée dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Eglise de Saint Etienne de Tinée

Ville : 06660 Saint-Étienne-de-Tinée

Département : Alpes-Maritimes

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Saint-Étienne-de-Tinée

Concert vocal solidaire

Eglise de Saint Etienne de Tinée Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:30:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Concert vocal avec les chorales “Chant’ Ubaye” et “La Chorale de Saint Etienne de Tinée”. Répertoire varié.
Entrée libre au profit de la Recherche Médicale en Ophtalmologie et Retina France. 
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Eglise de Saint Etienne de Tinée Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96 

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English : Solidarity vocal concert

Vocal concert with the choirs “Chant’ Ubaye” and “La Chorale de Saint Etienne de Tinée”
Varied repertoire.
Free admission to benefit medical research in ophthalmology and Retina France.

L’événement Concert vocal solidaire Saint-Étienne-de-Tinée a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

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