Saint-Étienne-de-Tinée

Vide grenier

Bd de Cessole Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

le stand pour les exposants avec table et chaise

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 08:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Vide grenier de l’association des Parents d’Elèves de Saint Etienne de Tinée ! Un moment idéal pour chiner et soutenir les sorties et animations scolaires. Ne manquez pas cet événement convivial au cœur de la Fête de la Transhumance !

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Bd de Cessole Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96

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English : Garage sale

The Saint Etienne de Tinée Parents’ Association is holding a flea market! A perfect opportunity to browse and support school activities. Don’t miss this friendly event during the Transhumance Festival!

L’événement Vide grenier Saint-Étienne-de-Tinée a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur