Vide grenier Saint-Étienne-de-Tinée
Vide grenier Saint-Étienne-de-Tinée samedi 6 juin 2026.
Saint-Étienne-de-Tinée
Vide grenier
Bd de Cessole Saint-Étienne-de-Tinée Alpes-Maritimes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
le stand pour les exposants avec table et chaise
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Vide grenier de l’association des Parents d’Elèves de Saint Etienne de Tinée ! Un moment idéal pour chiner et soutenir les sorties et animations scolaires. Ne manquez pas cet événement convivial au cœur de la Fête de la Transhumance !
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Bd de Cessole Saint-Étienne-de-Tinée 06660 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 02 41 96
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English : Garage sale
The Saint Etienne de Tinée Parents’ Association is holding a flea market! A perfect opportunity to browse and support school activities. Don’t miss this friendly event during the Transhumance Festival!
L’événement Vide grenier Saint-Étienne-de-Tinée a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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