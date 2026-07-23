37e Académie de Musique de Chambre de Thury Églises Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
vendredi 7 août 2026 · Églises · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Informations pratiques
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
37e Académie de Musique de Chambre de Thury
Églises Place de l’Église à Sainte-Colombe-sur-Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 20:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Chaque été, durant la première quinzaine du mois d’Août, c’est le rendez-vous d’une vingtaine de musiciens amateurs et professionnels autour d’un programme de musique de chambre. Une programmation d’une cinquantaine d’œuvres y est proposée et présentée dans les petites églises médiévales des communes de Forterre et Puisaye lors des 7 concerts rassemblant chaque année un bon millier de spectateurs.
– 1er août Treigny, concert d’ouverture par les professeurs 21h entrée 15 euros
– 3 août Saint-Sauveur-en-Puisaye, concert-animation, à 19h, libre participation
– 5 août Lainsecq, à 19h, libre participation
– 7 août Sainte-Colombe-sur-Loing, à 19h, libre participation
– 9 août Étais-la-Sauvin, à 19h, libre participation
– 11 août Levis, à 19h, libre participation
– 13 août Thury, concert de clôture, à 21 h, participation libre
Tous ces concerts ont lieu dans les églises . .
Églises Place de l’Église à Sainte-Colombe-sur-Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 27 99 56
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English : 37e Académie de Musique de Chambre de Thury
L’événement 37e Académie de Musique de Chambre de Thury Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-07-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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