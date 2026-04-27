Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Vide-greniers et fête de la bière

Sainte-Colombe-sur-Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Brocante dans la rue et guinguette à la salle des fêtes.

Fête de la bière avec des brasseurs locaux et tatouages.

Messe de Saint-Hubert avec les sonneurs du Rallye de Puisaye.

Buvette et restauration sur place. .

Sainte-Colombe-sur-Loing Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 66 72 71 comitedesvillagesenfete@gmail.com

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English : Vide-greniers et fête de la bière

L’événement Vide-greniers et fête de la bière Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-04-27 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !