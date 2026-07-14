Récital de piano à 4 mains Eglise Saint-Symphorien Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Informations pratiques

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Récital de piano à 4 mains

Eglise Saint-Symphorien 6 Place de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Récital de piano à 4 mains

Cédric Boyer donne de nombreux concerts en France et à l’étranger. Il se produit également en duo de piano à quatre mains et en musique de chambre. Il enseigne le piano au Conservatoire de Saint-Germain-en-Laye.

Rémi Furlanetto est titulaire d’un 1er prix de piano du Conservatoire de Saint-Germain-en-Laye. Il a également obtenu un 1er prix à l’unanimité et avec les félicitations au Conservatoire d’Aubervilliers-La Courneuve.

Au programme, Schubert, Moszkowski, Fauré, Prokofiev.

Rendez vous à l’Église Saint-Symphorien de Treigny

Entrée 10 €, gratuit pour les enfants

Accessibilité Accès handicapés

Dimanche 26 juillet, 16 heures .

Eglise Saint-Symphorien 6 Place de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-treigny@wanadoo.fr

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English : Récital de piano à 4 mains

L’événement Récital de piano à 4 mains Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-07-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !