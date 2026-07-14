UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Récital de piano à 4 mains Eglise Saint-Symphorien Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

dimanche 26 juillet 2026 · Eglise Saint-Symphorien · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Eglise Saint-Symphorien
Adresse
6 Place de l'Église
Ville
89520 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Département
Yonne
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Récital de piano à 4 mains

Eglise Saint-Symphorien 6 Place de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Récital de piano à 4 mains
Cédric Boyer donne de nombreux concerts en France et à l’étranger. Il se produit également en duo de piano à quatre mains et en musique de chambre. Il enseigne le piano au Conservatoire de Saint-Germain-en-Laye.
Rémi Furlanetto est titulaire d’un 1er prix de piano du Conservatoire de Saint-Germain-en-Laye. Il a également obtenu un 1er prix à l’unanimité et avec les félicitations au Conservatoire d’Aubervilliers-La Courneuve.
Au programme, Schubert, Moszkowski, Fauré, Prokofiev.

Rendez vous à l’Église Saint-Symphorien de Treigny
Entrée 10 €, gratuit pour les enfants
Accessibilité Accès handicapés
Dimanche 26 juillet, 16 heures   .

Eglise Saint-Symphorien 6 Place de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   mairie-treigny@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Récital de piano à 4 mains

L’événement Récital de piano à 4 mains Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-07-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

À voir aussi à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe (Yonne)