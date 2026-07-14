Manoé, la passion du violon Eglise Saint Symphorien Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
samedi 18 juillet 2026 · Eglise Saint Symphorien · Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Informations pratiques
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Manoé, la passion du violon
Eglise Saint Symphorien 6 Place de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 19:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Manoé a découvert sa passion pour le violon à 5 ans et demi lors d’une sortie scolaire et une rencontre avec un groupe de musiciens. Le soir même, il a dit à ses parents ‘’Je veux être violoniste’’. A à peine 15 ans, Manoé entre dans sa 9e année de violon et termine son cursus en cycle professionnel au Conservatoire Régional de Clermont Ferrand.
Dans le cadre des Symphoriennes de Treigny, Manoé donnera un concert dans l’église de Treigny
Au programme
• Tomaso Albinoni
• Jean-Sébastien Bach
• Antonio Vivaldi
• Charles Gounod
• Vittorio Monti
• Vincenzo Bellini
Informations pratiques
• Église Saint-Symphorien, Treigny (89520)
• Entrée 15 €
• Accès handicapés
• Réservation info@association-acp.fr .
Eglise Saint Symphorien 6 Place de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 54 77 46 info@association-acp.fr
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English : Manoé, la passion du violon
L’événement Manoé, la passion du violon Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-07-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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