GENESIS 2.0 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
GENESIS 2.0 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe jeudi 30 juillet 2026.
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
GENESIS 2.0
Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Projection du film GENESIS 2.0 de Christian Frei & Maxim Arbugaev.
Chaque été, des chasseurs recherchent dans l’Arctique les défenses de mammouths laineux, disparus depuis 4000 ans, aujourd’hui
très prisées sur le marché asiatique. Au-delà de leur valeur commerciale, ces découvertes révèlent parfois des carcasses conservées, riches en ADN. Ce matériau alimente les espoirs de recréer l’espèce, soulevant des questions éthiques sur science, capitalisme et avenir de l’humanité. .
Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 12 13 74 chateauderatilly@orange.fr
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English : GENESIS 2.0
L’événement GENESIS 2.0 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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