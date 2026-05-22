Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

GENESIS 2.0

Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Projection du film GENESIS 2.0 de Christian Frei & Maxim Arbugaev.

Chaque été, des chasseurs recherchent dans l’Arctique les défenses de mammouths laineux, disparus depuis 4000 ans, aujourd’hui

très prisées sur le marché asiatique. Au-delà de leur valeur commerciale, ces découvertes révèlent parfois des carcasses conservées, riches en ADN. Ce matériau alimente les espoirs de recréer l’espèce, soulevant des questions éthiques sur science, capitalisme et avenir de l’humanité. .

Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 12 13 74 chateauderatilly@orange.fr

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English : GENESIS 2.0

L’événement GENESIS 2.0 Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)