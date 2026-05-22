Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Ils ne se rencontrèrent jamais

Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Pièce de Théâtre Ils ne se rencontrèrent jamais d’Alexis Pierlot avec Jenn Rihouey.

Cette pièce retrace la relation entre le poète libanais Khalil Gibran et la poétesse féministe May Ziadé. Pendant vingt ans, ils entretiennent

une correspondance passionnée sans jamais se rencontrer. À travers leurs lettres, la comédienne Jenn Rihouey donne vie à leurs émotions en mêlant jeu, chant et mouvement, transformant la scène en un espace où passé et présent se répondent. .

Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 12 13 74 chateauderatilly@orange.fr

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English : Ils ne se rencontrèrent jamais

L’événement Ils ne se rencontrèrent jamais Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)