Ils ne se rencontrèrent jamais Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Ils ne se rencontrèrent jamais Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe vendredi 31 juillet 2026.
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Ils ne se rencontrèrent jamais
Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Pièce de Théâtre Ils ne se rencontrèrent jamais d’Alexis Pierlot avec Jenn Rihouey.
Cette pièce retrace la relation entre le poète libanais Khalil Gibran et la poétesse féministe May Ziadé. Pendant vingt ans, ils entretiennent
une correspondance passionnée sans jamais se rencontrer. À travers leurs lettres, la comédienne Jenn Rihouey donne vie à leurs émotions en mêlant jeu, chant et mouvement, transformant la scène en un espace où passé et présent se répondent. .
Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 12 13 74 chateauderatilly@orange.fr
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English : Ils ne se rencontrèrent jamais
L’événement Ils ne se rencontrèrent jamais Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-22 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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