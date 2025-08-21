Le Festival d’Été des Nuits Lyriques Marmande

Marmande

38ème Festival d’Été des Nuits Lyriques

En Val de Garonne Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-21

Festival d’Été des Nuits Lyriques de Marmande

Festival d’Été des Nuits Lyriques de Marmande

Festival d’été avec cette année

– le 21 août vibrez avec l’Opéra

– le 22, 23 et 24 août Cinéma Récital d’Opéras l’Opéra est dans le Pré

et du 25 au 28 août Concours international de Chant .

En Val de Garonne Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 administration@nuits-lyriques.fr

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English : 38ème Festival d’Été des Nuits Lyriques

37th Festival des Nuits Lyriques de Marmande

L’événement 38ème Festival d’Été des Nuits Lyriques Marmande a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Val de Garonne