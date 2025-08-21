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Le Festival d’Été des Nuits Lyriques Marmande

Le Festival d’Été des Nuits Lyriques Marmande vendredi 21 août 2026.

Adresse : En Val de Garonne

Ville : 47200 Marmande

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 21 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif :

Marmande

38ème Festival d’Été des Nuits Lyriques

En Val de Garonne Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-21

Festival d’Été des Nuits Lyriques de Marmande
Festival d’Été des Nuits Lyriques de Marmande
Festival d’été avec cette année
– le 21 août vibrez avec l’Opéra
– le 22, 23 et 24 août Cinéma Récital d’Opéras l’Opéra est dans le Pré
et du 25 au 28 août Concours international de Chant   .

En Val de Garonne Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44  administration@nuits-lyriques.fr

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English : 38ème Festival d’Été des Nuits Lyriques

37th Festival des Nuits Lyriques de Marmande

L’événement 38ème Festival d’Été des Nuits Lyriques Marmande a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Val de Garonne

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