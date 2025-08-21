Le Festival d’Été des Nuits Lyriques Marmande
Le Festival d’Été des Nuits Lyriques Marmande vendredi 21 août 2026.
Marmande
38ème Festival d’Été des Nuits Lyriques
En Val de Garonne Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-21
Festival d’Été des Nuits Lyriques de Marmande
Festival d’Été des Nuits Lyriques de Marmande
Festival d’été avec cette année
– le 21 août vibrez avec l’Opéra
– le 22, 23 et 24 août Cinéma Récital d’Opéras l’Opéra est dans le Pré
et du 25 au 28 août Concours international de Chant .
En Val de Garonne Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 administration@nuits-lyriques.fr
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English : 38ème Festival d’Été des Nuits Lyriques
37th Festival des Nuits Lyriques de Marmande
L’événement 38ème Festival d’Été des Nuits Lyriques Marmande a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Val de Garonne
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