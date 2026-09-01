38e Festival des Globe-trotters Opéra de Massy Massy
samedi 26 septembre 2026 · Opéra de Massy · Massy
Informations pratiques
Massy
38e Festival des Globe-trotters
Opéra de Massy 1 Place de France Massy Essonne
Tarif : 18 – 18 – 36 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
38e édition du Festival des Globe Trotters à l’Opéra de Massy/Paris-sud
Le Rendez vous incontournable de la rentrée pour tous les voyageurs qui souhaitent se rencontrer, échanger et préparer leurs prochaines aventures !
.
Opéra de Massy 1 Place de France Massy 91300 Essonne Île-de-France +33 6 13 95 55 48 adhabm@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
38th edition of the Globe Trotters Festival at the Opéra de Massy/Paris-sud
The must-attend back-to-school event for all travelers wishing to meet, exchange ideas and prepare for their next adventures!
L’événement 38e Festival des Globe-trotters Massy a été mis à jour le 2026-06-03 par Destination Paris-Saclay
À voir aussi à Massy (Essonne)
- Une exposition sur l’ancienne gare de Massy Palaiseau, Quartier de la Gare, Massy 18 septembre 2026
- Parcours commentés RER B, Parcours commenté RER B – Adresse exacte communiquée lors de l’inscription, Massy 19 septembre 2026
- Visite guidée du Campus Safran et du Château de Vilgénis, Campus Safran, Château de Vilgénis, Massy 19 septembre 2026
- Colloque OVNIS, BRICS ET GEOPOLITIQUE le 19 septembre à Massy, Station Atlante, Massy 19 septembre 2026
- Bienvenue à Bord, Opéra de Massy, Massy 19 septembre 2026