38e Festival des Globe-trotters Opéra de Massy Massy

Informations pratiques

Massy

38e Festival des Globe-trotters

Opéra de Massy 1 Place de France Massy Essonne

Tarif : 18 – 18 – 36 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

38e édition du Festival des Globe Trotters à l’Opéra de Massy/Paris-sud

Le Rendez vous incontournable de la rentrée pour tous les voyageurs qui souhaitent se rencontrer, échanger et préparer leurs prochaines aventures !

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Opéra de Massy 1 Place de France Massy 91300 Essonne Île-de-France +33 6 13 95 55 48 adhabm@gmail.com

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English :

38th edition of the Globe Trotters Festival at the Opéra de Massy/Paris-sud

The must-attend back-to-school event for all travelers wishing to meet, exchange ideas and prepare for their next adventures!

L’événement 38e Festival des Globe-trotters Massy a été mis à jour le 2026-06-03 par Destination Paris-Saclay