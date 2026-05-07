38ème Festival des Nuits Lyriques Coup de Coeur Singing Broadway Théâtre Comoedia Marmande
38ème Festival des Nuits Lyriques Coup de Coeur Singing Broadway Théâtre Comoedia Marmande lundi 24 août 2026.
Marmande
38ème Festival des Nuits Lyriques Coup de Coeur Singing Broadway
Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 20:30:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Singing Broadway, Cabaret Lyrique.
Avec Céline LABORIE, Emilie Rose BRY et Edwige GEOFFROY. .
Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 administration@nuits-lyriques.fr
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English : 38ème Festival des Nuits Lyriques Coup de Coeur Singing Broadway
L’événement 38ème Festival des Nuits Lyriques Coup de Coeur Singing Broadway Marmande a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Val de Garonne
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