38ème Festival des Nuits Lyriques Coup de Coeur Singing Broadway Théâtre Comoedia Marmande

Marmande

38ème Festival des Nuits Lyriques Coup de Coeur Singing Broadway

Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 20:30:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Singing Broadway, Cabaret Lyrique.

Avec Céline LABORIE, Emilie Rose BRY et Edwige GEOFFROY. .

Théâtre Comoedia Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 administration@nuits-lyriques.fr

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English : 38ème Festival des Nuits Lyriques Coup de Coeur Singing Broadway

L’événement 38ème Festival des Nuits Lyriques Coup de Coeur Singing Broadway Marmande a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Val de Garonne