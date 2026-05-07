38ème Festival des Nuits Lyriques Coup de projecteur Cinéma West Side Story Cinéma le Plaza Marmande
38ème Festival des Nuits Lyriques Coup de projecteur Cinéma West Side Story Cinéma le Plaza Marmande samedi 22 août 2026.
Marmande
38ème Festival des Nuits Lyriques Coup de projecteur Cinéma West Side Story
Cinéma le Plaza 36 Boulevard de Mare Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : 6.3 – 6.3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
38ème Festival des Nuits Lyriques Coup de projecteur Cinéma West Side Story .
Cinéma le Plaza 36 Boulevard de Mare Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 administration@nuits-lyriques.fr
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English : 38ème Festival des Nuits Lyriques Coup de projecteur Cinéma West Side Story
L’événement 38ème Festival des Nuits Lyriques Coup de projecteur Cinéma West Side Story Marmande a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Val de Garonne
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