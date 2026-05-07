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38ème Festival des Nuits Lyriques Coup de projecteur Cinéma West Side Story Cinéma le Plaza Marmande

38ème Festival des Nuits Lyriques Coup de projecteur Cinéma West Side Story Cinéma le Plaza Marmande

38ème Festival des Nuits Lyriques Coup de projecteur Cinéma West Side Story Cinéma le Plaza Marmande samedi 22 août 2026.

Lieu : Cinéma le Plaza

Adresse : 36 Boulevard de Mare

Ville : 47200 Marmande

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 6.3 6.3 Tarif de base plein tarif

Marmande

38ème Festival des Nuits Lyriques Coup de projecteur Cinéma West Side Story

Cinéma le Plaza 36 Boulevard de Mare Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 6.3 – 6.3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

38ème Festival des Nuits Lyriques Coup de projecteur Cinéma West Side Story   .

Cinéma le Plaza 36 Boulevard de Mare Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44  administration@nuits-lyriques.fr

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English : 38ème Festival des Nuits Lyriques Coup de projecteur Cinéma West Side Story

L’événement 38ème Festival des Nuits Lyriques Coup de projecteur Cinéma West Side Story Marmande a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Val de Garonne

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