38ème Grimpettes de l’Avallonnais Avallon
dimanche 23 août 2026 · Avallon
Informations pratiques
Avallon
38ème Grimpettes de l’Avallonnais
Terreaux Vauban Avallon Yonne
Tarif : 5 – 5 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Que vous soyez vttiste, randonneur, cyclotouriste ou marcheur nordique, réservez votre matinée du dimanche 23 août !
Au programme
– Cyclo route 105, 80, 60, et 40 km
– VTT/VAE 55, 45, 35 et 25 km
– Gravel 75 km
– Marche / Trail 16 et 10 km
Renseignements et inscriptions auprès l’entente cyclo sportive (ECSA).
Inscription en ligne via le lien ci-dessous.
Buvette et food truck à l’arrivée. .
Terreaux Vauban Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : 38ème Grimpettes de l’Avallonnais
L’événement 38ème Grimpettes de l’Avallonnais Avallon a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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