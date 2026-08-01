Informations pratiques

Avallon

38ème Grimpettes de l’Avallonnais

Terreaux Vauban Avallon Yonne

Tarif : 5 – 5 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 07:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Que vous soyez vttiste, randonneur, cyclotouriste ou marcheur nordique, réservez votre matinée du dimanche 23 août !

Au programme

– Cyclo route 105, 80, 60, et 40 km

– VTT/VAE 55, 45, 35 et 25 km

– Gravel 75 km

– Marche / Trail 16 et 10 km

Renseignements et inscriptions auprès l’entente cyclo sportive (ECSA).

Inscription en ligne via le lien ci-dessous.

Buvette et food truck à l’arrivée. .

Terreaux Vauban Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : 38ème Grimpettes de l’Avallonnais

L’événement 38ème Grimpettes de l’Avallonnais Avallon a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Grand Vézelay