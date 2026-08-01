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AGENDA · Avallon

38ème Grimpettes de l’Avallonnais Avallon

dimanche 23 août 2026 · Avallon

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Terreaux Vauban
Ville
89200 Avallon
Département
Yonne
Tarif
5 5 9 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Avallon

38ème Grimpettes de l’Avallonnais

Terreaux Vauban Avallon Yonne

Tarif : 5 – 5 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 07:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Que vous soyez vttiste, randonneur, cyclotouriste ou marcheur nordique, réservez votre matinée du dimanche 23 août !

Au programme

– Cyclo route 105, 80, 60, et 40 km
– VTT/VAE 55, 45, 35 et 25 km
– Gravel 75 km
– Marche / Trail 16 et 10 km

Renseignements et inscriptions auprès l’entente cyclo sportive (ECSA).

Inscription en ligne via le lien ci-dessous.

Buvette et food truck à l’arrivée.   .

Terreaux Vauban Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 38ème Grimpettes de l’Avallonnais

L’événement 38ème Grimpettes de l’Avallonnais Avallon a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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