40e Salon d’art de Noël

Rue du Stade Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-21 14:00:00

fin : 2026-12-07 17:30:00

Date(s) :

2026-11-21

40ème Salon d’Art de Noël à Beaulieu-sur-Loire ! Du 21 novembre au 7 décembre 2026, venez découvrir des œuvres variées en peinture, sculpture, photo et artisanat à la salle polyvalente. Cet événement est une belle occasion de plonger dans l’art local. Entrée gratuite !

Venez célébrer la créativité lors du 40ème Salon d’Art de Noël organisé par l’association Arts et Loisirs Bellocéens à Beaulieu-sur-Loire. Cet événement se déroulera du 21 novembre au 7 décembre 2026 à la salle polyvalente.

Découvrez une exposition riche et variée sur le théme du bois, qui met en avant le talent d’artistes locaux dans des disciplines telles que la peinture, la sculpture, la photo et l’artisanat.

L’exposition offre à chacun l’opportunité de plonger dans l’univers artistique tout en appréciant les créations uniques de 50 artistes locaux.

Vernissage le samedi 21 novembre à 11h ! .

Rue du Stade Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 84 87

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English :

39th Christmas Art Show in Beaulieu-sur-Loire! From November 17th to December 1st 2025, come and discover a variety of paintings, sculptures, photos and crafts at the Salle Polyvalente. This event is a great opportunity to immerse yourself in local art. Free admission!

L’événement 40e Salon d’art de Noël Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-12 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX