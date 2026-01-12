Animation de l’été Productions locales, un lien avec le monde végétal Beaulieu-sur-Loire

Animation de l’été Productions locales, un lien avec le monde végétal

3 Place d’Armes Beaulieu-sur-Loire Loiret

Gratuit

Début : Vendredi 2026-07-07 14:30:00

fin : 2026-08-29 17:45:00

2026-07-07

Animation Productions locales, un lien avec le monde végétal organisée par la Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire.

La Maison du Terroir et d’Animations propose une animation autour des productions locales. Découverte des productions locales alimentaires et des créations artistiques.

Plusieurs animations et ateliers seront proposés au travers du filtre du végétal.

Des animations ludiques et pédagogiques pour les petits et les grands seront proposées. .

3 Place d’Armes Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 36 06 60 maison-du-terroir@beaulieu-sur-loire.fr

English :

From raw material to creation organized by the Maison du Terroir et d’Animations de Beaulieu-sur-Loire.

