Festivités du 14 juillet dîner champêtre, animation musicale et bal des pompiers

Beaulieu-sur-Loire Loiret

Lundi 13 juillet à 19h, venez partager un dîner champêtre au parc Marret à Beaulieu-sur-Loire. Une soirée conviviale en plein air, animée en musique, organisée par le Comité des Fêtes. Ambiance festive et détente assurées à la veille de la Fête nationale.

À l’occasion de la Fête nationale, le Comité des Fêtes de Beaulieu-sur-Loire vous invite à une soirée conviviale le lundi 13 juillet 2026. Rendez-vous à partir de 19h au parc Marret pour un dîner champêtre en plein air, dans une ambiance festive et détendue. Venez profiter d’un moment de partage en famille, entre amis ou entre voisins, autour d’un repas simple et chaleureux. Une animation musicale accompagnera la soirée pour prolonger la fête dans la bonne humeur. Apportez vos couverts et votre bonne humeur, et installez-vous sous les guirlandes tricolores pour célébrer ensemble ce moment estival. Une belle façon de lancer les festivités du 14 juillet à Beaulieu-sur-Loire. .

Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 26 63 06 58 cdf2beaulieu@yahoo.fr

English :

Sunday July 13 at 7pm, come and enjoy a country-style dinner in the Parc Marret in Beaulieu-sur-Loire. A convivial open-air evening, with live music, organized by the Comité des Fêtes. A festive and relaxing atmosphere on the eve of the Fête nationale.

