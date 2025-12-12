Fête de la pêche Beaulieu-sur-Loire

Fête de la pêche

D 965 Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le 7 juin, les Pêcheurs Bellocéens célèbrent la Fête de la Pêche à l’étang du Riot à Beaulieu-sur-Loire ! Initiez-vous à la pêche, partagez un moment convivial et découvrez les plaisirs de cette activité en pleine nature. Animations et bonne humeur garanties pour toute la famille !

L’association Les Pêcheurs Bellocéens organise la Fête de la Pêche à l’étang du Riot de Beaulieu-sur-Loire, une journée idéale pour découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la pêche en pleine nature. Cet événement convivial propose des initiations pour tous les âges, des démonstrations et des conseils avisés de passionnés. Parfait pour les familles et les amateurs, ce moment permet d’apprendre les techniques de pêche tout en partageant un instant de détente au bord de l’eau. Des animations ludiques rythmeront la journée, offrant un cadre festif et chaleureux. Une belle occasion de profiter des beaux jours tout en célébrant la nature et la transmission des savoirs. .

D 965 Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 18 41 19 25 lespecheursbelloceens@gmail.com

English :

On June 1, the Pêcheurs Bellocéens celebrate the Fête de la Pêche at the Etang du Riot in Beaulieu-sur-Loire! Introduce yourself to fishing, share a convivial moment and discover the pleasures of this outdoor activity. Fun and entertainment guaranteed for the whole family!

