Spectacle musical et nature Au coin de la Ruche

2 Rue du Verger Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le 6 juin à Beaulieu-sur-Loire, découvrez La rose dans tous ses états avec le spectacle musical et nature Au coin d’la ruche . Une expérience poétique mêlant musique, découverte et sensibilisation au monde des abeilles, au cœur d’une journée d’animations dédiée à la rose.

Le samedi 6 juin, de 10h à 17h, Beaulieu-sur-Loire accueille une journée d’animations autour de La rose dans tous ses états , au parc Marret. Dans ce cadre, le public est invité à découvrir le spectacle musical et nature Au coin d’la ruche , proposé sous chapiteau par la compagnie Allo Maman Bobo. Cette création poétique et décalée explore avec sensibilité les liens entre les humains et les abeilles, en mêlant musique, récit et imaginaire. Tout au long de la journée, conférences, ateliers, visites et animations viennent compléter le programme pour offrir une immersion autour de la rose, du vivant et de la biodiversité. Un rendez-vous accessible à tous, pensé pour apprendre, s’émerveiller et partager un moment convivial en plein air. .

2 Rue du Verger Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire maison-du-terroir@beaulieu-sur-loire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On June 6 in Beaulieu-sur-Loire, discover La rose dans tous ses états with the musical and nature show Au coin d?la ruche . A poetic experience combining music, discovery and awareness of the world of bees, at the heart of a day of events dedicated to the rose.

L’événement Spectacle musical et nature Au coin de la Ruche Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-14 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX