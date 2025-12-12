Journée découverte La rose dans tous ses états Beaulieu-sur-Loire

Journée découverte La rose dans tous ses états

2 Rue du Verger Beaulieu-sur-Loire Loiret

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

2026-06-06

Le 6 juin à 10h, plongez dans l’univers fascinant de la rose avec la Maison du Terroir et d’Animation de Beaulieu-sur-Loire !

Conférence, ateliers, repas partagé et visite de la roseraie du Jardin des 5 Sens pour tout savoir sur la rose. Une journée enrichissante et conviviale vous attend !

Le 6 juin dès 10h, laissez-vous envoûter par la reine des fleurs lors de la journée découverte La rose dans tous ses états , organisée par la Maison du Terroir et d’Animation de Beaulieu-sur-Loire.

Au programme 2025 une conférence passionnante sur les rosiers au jardin, un atelier cuisine/déco, un repas partagé pour échanger entre passionnés, un atelier olfactif, une visite guidée de la roseraie gourmande du Jardin des 5 Sens. Découvrez tous les secrets des roses et de son utilisation, qu’elles soient parfumées, grimpantes ou anciennes. Une journée conviviale et enrichissante pour les amoureux du jardin, de la littérature, de la cuisine et de la nature. Ne manquez pas ce rendez-vous pour découvrir la rose dans tous ses états ! .

2 Rue du Verger Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 73 36 06 60 maison-du-terroir@beaulieu-sur-loire.fr

English :

On March 9 at 9:30 a.m., dive into the fascinating world of roses with the Maison du Terroir et d?Animation de Beaulieu-sur-Loire! Conference, shared lunch and visit to the Jardin des 5 Sens rose garden to learn all about rose care. An enriching and convivial day awaits you!

