Exposition Insolite photos, peintures et artisanat Beaulieu-sur-Loire

Place du 11 Novembre Beaulieu-sur-Loire Loiret

Dimanche 2026-06-20 09:00:00

2026-07-05 18:00:00

2026-06-20 2026-07-05

Du 20 juin au 30 juillet, l’Espace culturel de Beaulieu-sur-Loire propose une exposition artistique d’été réunissant une trentaine de créateurs de l’association Arts et Loisirs Bellocéens. Peintures, photographies et créations artisanales composent un parcours riche et varié, placé sous le thème 2026 Insolite , invitant le public à poser un regard curieux et décalé sur les œuvres présentées. Cette exposition met en lumière la diversité des talents locaux et la vitalité de la création amateur. Les visiteurs sont également invités à participer en votant pour le prix du public dans les catégories peinture, photo et artisanat. Accessible en entrée libre, l’exposition se découvre au fil de l’été comme un temps de rencontre, de découverte et de partage autour de la créativité. .

Place du 11 Novembre Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 84 87

English :

From June 20 to July 30, the Espace culturel in Beaulieu-sur-Loire hosts a summer exhibition of paintings, photos and crafts. Some thirty artists from the Arts et Loisirs Bellocéens association are offering a creative journey around the theme 2026 Insolite , with free admission.

