3D Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Angoulême
mardi 15 décembre 2026 · Théâtre d'Angoulême, Scène Nationale · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
3D Théâtre d’Angoulême Scène Nationale
Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 19:00:00
fin : 2026-12-17
Date(s) :
2026-12-15
Une variation circassienne et musicale autour d’un agrès inédit en forme d’arc à taille humaine, pour un corps à corps facétieux et sonore.
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Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
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English :
A musical and circus-style variation centered on a unique, human-sized, arch-shaped apparatus, creating a playful and resonant body-to-body interaction.
L’événement 3D Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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