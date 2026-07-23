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3D Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Angoulême

mardi 15 décembre 2026 · Théâtre d'Angoulême, Scène Nationale · Angoulême

Informations pratiques

Début
mardi 15 décembre 2026
Fin
jeudi 17 décembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Théâtre d'Angoulême, Scène Nationale
Adresse
Avenue des Maréchaux
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif
19 19 19

Angoulême

3D Théâtre d’Angoulême Scène Nationale

Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 19:00:00
fin : 2026-12-17

Date(s) :
2026-12-15

Une variation circassienne et musicale autour d’un agrès inédit en forme d’arc à taille humaine, pour un corps à corps facétieux et sonore.
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Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61  infos@theatre-angouleme.org

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English :

A musical and circus-style variation centered on a unique, human-sized, arch-shaped apparatus, creating a playful and resonant body-to-body interaction.

L’événement 3D Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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