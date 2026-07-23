3D Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

3D Théâtre d’Angoulême Scène Nationale

Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême Charente

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 19:00:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-15

Une variation circassienne et musicale autour d’un agrès inédit en forme d’arc à taille humaine, pour un corps à corps facétieux et sonore.

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Théâtre d’Angoulême, Scène Nationale Avenue des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

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English :

A musical and circus-style variation centered on a unique, human-sized, arch-shaped apparatus, creating a playful and resonant body-to-body interaction.

L’événement 3D Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême