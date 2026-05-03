Limoges

3e édition de Capture The Flag Medileak

En ligne et finale à Limoges Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre des actions de son Centre de ressources en cybersécurité, Limoges Métropole organise la troisième édition du Capture The Flag MEDILEAK . Les inscriptions auront lieu du 2 au 20 mai. La première phase de qualification se déroulera en ligne du 22 au 31 mai. La finale réunira les 4 meilleures équipes jeudi 4 juin à Limoges, dans le cadre des Rencontres de la cybersécurité . L’objectif est de trouver des fragments de données (appelés flags) dissimulés dans des bases de données, des forums, et des réseaux sociaux, tout en respectant les principes éthiques.

Ouvert aux professionnels comme au grand public, cet événement s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux initiés souhaitant tester leurs capacités d’investigation numérique. Les équipes, composées de 2 à 4 personnes, peuvent s’inscrire pour tenter leur chance et vivre une expérience immersive autour de la cybersécurité. .

En ligne et finale à Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : 3e édition de Capture The Flag Medileak

L’événement 3e édition de Capture The Flag Medileak Limoges a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Limoges Métropole