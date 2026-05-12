3e festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg et nous concert musique classique null Place de la Basilique Vézelay

Vézelay

3e festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg et nous concert musique classique

null Place de la Basilique Basilique de Vézelay Vézelay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12 20:20:00

Date(s) :

2026-09-12

Le Département présente, dans le cadre du 3e festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg et Nous

Pour cette troisième édition, le festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg et nous la Maison Jules-Roy s’affirme comme un lieu dédié à la création littéraire. Au cœur de cette programmation, la correspondance bouleversante entre Jules Roy et Tatiana révèle un patrimoine épistolaire majeur, profondément ancré à Vézelay. Le festival met aussi en lumière Evguénie Sokolov, unique roman de Serge Gainsbourg, texte singulier et provocateur où Gainsbourg dialogue avec Gainsbarre. La musique y trouve toute sa place, en écho à l’enregistrement des Suites de Bach par Rostropovitch dans la basilique de Vézelay en 1991, avec un grand concert comme moment phare. Héritier du livre Rostropovitch, Gainsbourg et Dieu, ce festival célèbre la rencontre de ces figures et fait revivre un lieu emblématique de création artistique.

Samedi 12 septembre 2026 à 19h Basilique de Vézelay

Concert musique classique

avec l’ensemble Consuelo

Victor Julien-Laferrière Direction artistique et violoncelle solo

Programme : Tchaikovsky, Johann Strauss, Wagner, Schoenberg

Concert de l’ensemble Consuelo

avec Victor Julien-Laferrière Direction et violoncelle solo

Programme : Tchaikovsky, Johann Strauss, Wagner, Schoenberg.

Fondé en 2021 par le violoncelliste et chef d’orchestre Victor Julien-Laferrière, Consuelo fait partie des ensembles les plus remarqués dans le paysage musical français. Il rassemble des musiciens chambristes, solistes et d’orchestres, unis par une même exigence dans l’approfondissement des œuvres jouées. Ensemble, ils explorent naturellement le répertoire pour orchestre de chambre mais abordent également les grandes œuvres symphoniques. Mozart, Brahms, Debussy ou Bartók, l’orchestre parcourt une large période musicale et permet aussi de découvrir des pièces plus confidentielles, rarement jouées ou enregistrées.

Consuelo, c’est avant tout un collectif qui vise un idéal d’orchestre être une communauté créative d’artistes partageant les mêmes idées et qui dialoguent en permanence. Cette implication de tous dans les choix d’interprétation permet ainsi de trouver le meilleur son.

Tout en ayant une implantation locale forte en Bourgogne, l’orchestre joue également à l’international (Portugal, Suisse) et accompagne des solistes prestigieux comme Anna Fedorova, Renaud Capuçon, David Fray, Pierre Génisson, Steven Isserlis et Karine Deshayes.

Quiconque se sent pénétré d’un amour vrai pour son art ne peut rien craindre George Sand, Consuelo (1843)

https://www.orchestreconsuelo.com/victor-julien-laferriere .

null Place de la Basilique Basilique de Vézelay Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 85 17 maison-jules-roy@yonne.fr

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English : 3e festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg et nous concert musique classique

L’événement 3e festival Jules Roy, Rostropovitch, Gainsbourg et nous concert musique classique Vézelay a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)